◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月２４日、栗東トレセンＮＨＫマイルＣ４着のローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）はＤＰコースで単走。テンションを考慮し、馬なりで流す程度にとどめた。脚さばきは機敏で、ラストまで軽快。小林調教師は「我慢が利いていたし、反応も良かったです。余力もありました」と手応えを示した。