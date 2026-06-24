サッカー北中米Ｗ杯を現地観戦した様子をＳＮＳにアップしたモデルの香川沙耶が、一部のフォロワーから心ない意見を言われたことについて、思いをＸに投稿した。香川は自身のインスタグラムやＸに、現地観戦する様子をアップ。１４日の投稿では「世界中から集まったサポーター、街中に溢（あふ）れる熱気、スタジアムに向かう道まで全部が特別だった。サッカーって本当に世界をひとつにするんだなって実感」と感動の面持ちで、