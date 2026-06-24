アメリカ南部テキサス州の湖で、桟橋近くに止まる水上バイク。次の瞬間、突然の爆発。乗っていた人は爆発で吹き飛ばされ、湖に投げ出されてしまいました。吹き飛ばされたのは17歳の女性。女性は高さ3メートルほど飛ばされたということですが、幸いにも大きなけがはありませんでした。水上バイクは、この直後に大炎上。地元のメディアによりますと、水上バイクはエンジンをかけようとしたところ爆発。原因を調べているということで