たっぷりのだしを混ぜたうまみたっぷりの卵を、丁寧に焼き上げて重ねていくと出来上がり。朝食の定番メニュー「だし巻き卵」です。神奈川・相模原市のだし巻き卵専門店「卵魂 おがわや」では、卵を豪華に4個使っただし巻き卵定食が大人気。その味を目当てに、平日の24日も多くのお客さんが訪れていました。しかし、そのだし巻き卵は今、三重苦ともいえる原材料のトリプル高に見舞われています。有限会社小川フェニックス 販売促進