歌手・俳優の北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、新設レーベルRED ONから第2弾作品となるアルバム『ULTRActi:on』をリリースした。【動画】北山宏光「ICY」MV新作『ULTRActi:on』スペシャル解説動画も収録曲は、先日リリースされたニューシングルの表題曲「ULTRA」や、昨年のツアーで披露したセルフカバー楽曲「灰になる前に」に加え、新曲10曲を収録。収録曲「ICY」の作詞は斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN／TenTwenty）が