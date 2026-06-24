衝突音が響いたのは、23日午前4時ごろ。映像の右から現れた車が、道路を滑るように横向きのまま街路灯に衝突しました。広島・海田町の事故現場から「軽自動車が衝突していて、車内にいた2人とも意識がない」と通報が入りました。運転していた18歳の男性と助手席の18歳の男性が病院に運ばれました。2人とも意識不明の重体です。現場は大きく右にカーブする片側2車線の国道。近くに住む人は、「少なくとも月に1〜2回は事故がある。照