若手芸人の登竜門「よしもと漫才劇場」はこのほど、大阪と東京でこの夏を彩る2大イベントを開催すると発表した。【画像】『マンゲキカップ2026』出演者ら【一覧】大阪の「よしもと漫才劇場」と「森ノ宮よしもと漫才劇場」では7月25日、「マンゲキカップ2026余った具材でチャーハンって、夏フェスっすよね〜…んんん!?どのように？このように！山下さんもそう思うじゃろ？」を開催する。2年ぶりの開催となる今回は、大阪マンゲ