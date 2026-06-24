【FIFAワールドカップ2026】ポルトガル代表 5−0 ウズベキスタン代表（日本時間6月24日／ヒューストン・スタジアム）【映像】C・ロナウドが「爆速の裏抜け→技ありシュート」ポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウドが圧巻のテクニックで追加点。完璧なラインブレイクからの“技あり弾”に、ファンが騒然とした。ポルトガル代表は日本時間6月24日、FIFAワールドカップ2026のグループK第2節でウズベキスタン代表と対戦。C