表情を変えることなく車の後部座席に座る男。山口組傘下組織組員の菱川龍己容疑者（50）です。事件は2017年にさかのぼります。兵庫・神戸市長田区の路上で当時、対立していた任侠（にんきょう）山口組のトップが乗る車を襲撃。ボディーガードとみられる組員を拳銃で撃ち、死亡させた疑いが持たれています。警察は組織的な犯行とみて捜査。実行役として逃走していた菱川容疑者を全国に指名手配し、行方を追っていました。事態が動い