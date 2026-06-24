豊胸手術を受けたことを明かした、ジェンダーレスモデルの井手上漠（23）が23日、Instagramのストーリーズを更新。ビキニ姿の自撮りショットを公開した。【映像】井手上漠のひもビキニ姿2018年、高校1年生の時に「第31回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」に出場し、ファイナリストに選出された井手上。その後はモデルや俳優などマルチに活躍している。Instagramでは美しいスタイルが際立つ姿をたびたび発信しており、202