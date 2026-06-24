ちーちゃんの最近の体調の変化についてです。 ちーちゃんは、ここ最近数回倒れて少し麻痺が残りました。最初はもうぐったりして完全に立ち上がれることも、自力で水やご飯を飲んだり食べたりすることもできなかったんですが、最近になって少しずつ体調が回復したようです。 完全に立ったりお散歩したり、自分でご飯を食べることはできないんですが、それでもなんか上半身は元気になってきたのか、この間シリン
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