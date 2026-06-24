HARIO社は、昨年9月に発売した「V60 ドリッパー NEO」に新色となる「クリア」「アンバー」を追加し、インテリアやライフスタイルに合わせてドリッパーを選ぶ楽しさを提供する。「V60 ドリッパー NEO」は、同社を代表する円すい型ドリッパー「V60」の抽出思想を受け継ぎながら、近年のコーヒー豆の嗜好や抽出傾向に対応し、高速かつ均一な抽出を可能にした。現在は「ブラック」のみを展開しているが、発売前から新色の構想は