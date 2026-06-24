県が川棚町で進めている「石木ダム建設事業」について、平田知事は来月、有識者から意見を聞く場を設ける考えを明らかにしました。 大学教授ら10人に対し、治水や利水などの観点からヒアリングするということです。 （平田知事） 「様々な有識者から予断なく意見を聞くことも意味があると考え、7月12日の有識者の意見を聞く場の開催に向けた準備を現在進めており、今後丁寧に事業に取り組みたい」 県が川棚町で建設を進め