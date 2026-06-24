夏の中元商戦が本格化しています。金沢市のデパートでは24日、総合ギフトセンターが開設され、贈り物を選ぶ人でにぎわいを見せていました。金沢エムザにオープンしたお中元総合ギフトセンターには、およそ1000点のギフトが並びます。今回は、一律330円の送料で全国各地に送れるギフトや「エムザ厳選地元銘店コラボギフト」として、金沢和菓子の詰め合わせや地酒とおつまみセットなど、店の垣根を超えたオリジナルギフトがおすすめ