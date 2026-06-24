パン好きにはたまらないイベントです。豪華な総菜パンやスイーツ、さらにパンに合うコーヒーまで集めたイベントが、鹿児島市の百貨店で始まりました。定番のパンに――。県産の牛肉を贅沢にはさんだサンドウィッチ。鹿児島市の山形屋で始まったのは、パンとカフェのマルシェ「YAPPAN」です。8回目の開催となる今回は、素材を味わうシンプルなパンから、具材を楽しむ惣菜パンまで約500品が並びます