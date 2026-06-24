神奈川県在住の30代女性（投稿時）・Yさんは、妊娠7か月の時に義母に会うためにちょっと遠出することになった。【思いもよらぬ展開】幼い子供を連れて苦労していたら、後ろから?追い抜き?…モヤモヤしてたけど混雑を避けたかったけれど、乗り込んだ電車は満席。これからの長旅を思い、不安を感じたが......。＜Yさんからのおたより＞妊娠7か月になり、お腹も大きくなってきた頃のこと。夫と一緒に東京に住む義母の元へ行くために、