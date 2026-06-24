◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・近藤健介外野手が１６号ソロを放った。６−３の４回２死、オリックス・片山楽生の１４５キロの直球を右翼スタンドへ運び、点差を４に広げた。「インコースの真っ直ぐを完璧に捉えることができました。自分のバッティングができたと思います」と納得の表情。「２アウトからのホームランで大きい追加点を取ることができて良かったです」と３