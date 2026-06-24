元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が２４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。飲食店でのメニューと実物の違いにもの申す一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、「居酒屋でエビの乗ったサラダを注文したところ、実際に来たサラダにエビの姿はなく、店員にその旨を告げたところ、戻ってきた店員が持ってきた桜えびをパラパラとかけた。