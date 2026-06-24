◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝６月２４日、美浦トレセンルージュボヤージュ（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父コントレイル）が重賞初挑戦となるレースへ向け、美浦・Ｗコースで３頭併せを実施。僚馬の真ん中で脚をためると直線では馬なりのまま鋭く加速し、外ハピネスドリーム（３歳未勝利）に３馬身先着、内ギャニミード（３歳未勝利）に併入を果たした。６ハ