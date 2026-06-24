私達の足元をオシャレに彩ってきた「靴下やストッキング」について。実は今、ある危機に直面しているといいます。 【写真を見る】「国産ストッキング」が消える？職人と生産を支える「ある機械の寿命」に迫る熊本 足元のオシャレ 最近の売れ筋は？ ドットやレースのかわいらしい靴下に、タイツ生地のハイソックスの上にレースの靴下を合わせたおしゃれ上級者のアイテムまで。こちらの店では、メンズやレディ