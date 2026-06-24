◆第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和競馬場・ダート１４００メートル・稍重）上半期の古馬短距離王決定戦は１２頭（ＪＲＡ５頭、南関東５頭、他地区２頭）によって争われ、武豊騎手騎乗で４番人気のママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は、５着に終わった。発馬を決め好位を追走。勝ち馬を見ながらいい形でレースを運んだが、直線は伸び切れなかった。昨年のＪＢＣスプリント２着と砂適性も示