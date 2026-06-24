赤酒でおなじみの熊本市の「瑞鷹」が、新たな観光施設をオープンしました。 【写真を見る】左党待望 “酒はおとなのアミューズメント”赤酒の「瑞鷹」が新たな体験型施設オープン熊本地震で大規模半壊熊本 1867年創業の酒造会社「瑞鷹」が、オープンしたのは「瑞鷹の杜 桝大蔵」です。 瑞鷹は、10年前の熊本地震で大規模半壊したこの蔵を少しずつ修復し、新たに「観光できる蔵」へとリノベӦ