熊本県内では雨が降り続いていて気象台は24日、「線状降水帯半日前予測」を発表しました。土砂災害に厳重な警戒が必要です。※24日午後6時現在の情報です 停滞した梅雨前線の影響で大気の状態が不安定となっている県内。24日は全域で大雨となり一時、上天草市にレベル3土砂災害警報が出されました。 1時間に40.5ミリの激しい雨が降った阿蘇市では24日朝、ミャンマー国籍の29歳の女性が遊歩道を自転車で走行中にそ