日本歌手協会による歌の祭典「夏まつり唄まつり２０２６」が２４日、東京・練馬文化センター大ホールで開幕し、歌手のクミコが出演した。同コンサートに出演予定だった菅原洋一さんが、５月３１日に悪性リンパ腫のため９２歳で死去。クミコは尊敬する菅原さんのヒット曲「今日でお別れ」を代わりに歌い、「あんな歌い手人生って、最高の“ブラボー”ですよね。最後まで歌われて…」と、今年４月にもコンサートを行っていた大