官民ファンドの海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）は２４日、累積損失額が５４０億円に達したと明らかにした。事前に設定した目標よりも悪化しており、機構を所管する経済産業省は有識者らによる検討会を設置して、統廃合を視野に検討する。機構は日本のアニメや音楽などのコンテンツ、食文化などを海外に売り込む企業・団体を支援する目的で２０１３年に設立された。政府が約９割を出資し、ＡＮＡホールディングスや