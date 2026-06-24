◇プロ野球セ・リーグ 中日-DeNA(24日、バンテリンドーム)中日の先発・櫻井頼之介投手が、5回途中5失点で降板しました。今季3勝目を狙ったドラフト2位ルーキーの櫻井投手は、1点ビハインドの3回。DeNA牧秀悟選手にチェンジアップをレフト方向に運ばれ、ソロホームランを被弾。先発7試合連続となる複数失点を喫しました。0-2の5回には、1アウト2、3塁のピンチを背負って、再び牧選手と対戦。今度は148キロのストレートで押し込みま