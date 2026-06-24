この記事の画像を見る人びとの生活に欠かせない存在である鉄道。利便性、安全性、エネルギー効率の良さなど、鉄道はすばらしい科学技術の結晶です。日本テレビ系「所さんの目がテン！」の大人気鉄道シリーズが、待望の書籍化！ Gakkenの本格図鑑『学研の図鑑LIVE 鉄道 新版』とコラボした豊富なビジュアルと図解で、鉄道の知られざる科学技術を大解剖します。番組で取り上げた、鉄道のカーブ、鉄道の信号、新幹線、気動車（