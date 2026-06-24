【漫画】本編を読む「女性ばかりの職場は人間関係が複雑になりがち」といわれることがある。だがそれは女性に限ったことではなく、人が集まるところに人間関係の問題は存在するものだ。『女社会の歩き方』（ぼのこ/KADOKAWA）は、女性ばかりの職場にあるさまざまな面倒事に直面し、そのひとつひとつに向き合っていく女性の姿を描いたコミックエッセイ。男性でも組織に所属する以上は避けて通れない問題について、解決のヒントを得