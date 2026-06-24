メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市西区の交差点で、市バスと自転車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた女性が大けがをしました。 名古屋市交通局によりますと午前7時半ごろ、西区名西の交差点で、青信号で北に進んでいた市バスが左から来た自転車と衝突しました。 この事故で、自転車に乗っていた57歳の女性が救急搬送され、腕の骨を折る大けがをしました。 当時、バスには約30人の乗客がいましたが、運