メ～テレ（名古屋テレビ） 週末に接近が予想される台風7号に備えて、三重県御浜町の梅農家で対策を進めています。 御浜町の梅園では、6月上旬に接近した台風6号の影響で、収穫5日前の梅が1トン以上落ちてしまいました。 24日、その梅園を訪ねると―― 「三又に分かれている一本がボキッと折れた感じ」（梅農家「梅ボーイズ」 菊川義経 農園長） 台風6号では、約10本の梅の木が折れてしまいま