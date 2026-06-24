歌舞伎、しかも古典と聞くと、なんだか難しそうだけど、思えば江戸時代から令和の今まで、庶民の芸能としてあり続けてきた古典歌舞伎には、きっとビギナーでも楽しめるポイントがあるはず。團十郎さん曰く「歌舞伎は“推し活”の原点」とのこと。俄然、興味が出てきました！昨年からの映画『国宝』の大ヒットもあり、歌舞伎に注目が集まっている。ひと口に歌舞伎といっても、江戸時代に作られた演目を今に受け継ぐ “古典歌舞伎”