今、スポーツ界が推し活女子の注目の的！そこで今回は、Ray編集部が本気で見つけた「駅伝」のイケメン選手を4人ご紹介します。例年、箱根駅伝で上位争いを繰り広げる強豪校ランナーたちの気になる“素顔”から、ここだけの貴重な撮り下ろしカットまで。ぜひお楽しみください♡王道スポーツ美男子図鑑次にバズるのは誰！？編集部が本気で見つけた♡「推すならまずはこの競技！」そんな声も多い、女子人気の高めな4大種目