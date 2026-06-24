美容系動画クリエイター・かわにしみきさんがプロデュースする人気カラコンブランド「mimuco（ミムコ）」から、待望の1monthタイプが2026年6月30日（火）に登場します。これまで人気を集めてきた1dayシリーズの魅力はそのままに、毎日使いやすいコストパフォーマンスを実現。夏のおでかけや旅行、長期休みシーズンにもぴったりな機能性を備えた新レンズは、ナチュラルな可愛さを求める女性に注目の