ベルギーを訪問中の天皇陛下は日本時間24日午後、国王とともに古都ナミュール市を訪問されました。晩さん会から一夜明け、日本時間の午後6時前、陛下はフィリップ国王と同じ車で、宿泊している王宮から1時間かけて南部のナミュール市にある古城を訪問されました。南部のナミュール市は水上交通の要衝としてローマ時代から栄えてきた街で、訪問を歓迎して、色鮮やかな旗や竹馬などを使った伝統的なパフォーマンスが披露されました。