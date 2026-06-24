安保関連3文書の改定に向け、自民党と日本維新の会はきょう（24日）、それぞれ党でとりまとめた提言を高市総理に手渡しました。自民党の提言では、長期的に戦える能力を確保することや、無人機の導入に「早急に取り組むべき」などとしましたが、非核三原則には触れませんでした。一方、維新の提言では、非核三原則について「持たず・作らず」は堅持しつつ、「持ち込ませず」については「現実的な検討」を求めるほか、原子力潜水艦