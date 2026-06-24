来月7日の七夕を前に砺波市の子どもたちがきょう、交通安全の願いを込めた短冊を地元の警察署に飾りました。砺波警察署に集まったのは、市内の庄下保育所に通う年長組の子どもたちや砺波安全運転管理者部会の会員など合わせておよそ30人です。子どもたちは、「交通ルールを上手になりたい」など交通安全の誓いを書いた短冊を竹に結び付けました。「車に気を付ける」「事故に遭わないようにしたい」この七夕飾りは、砺波警察