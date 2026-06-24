俳優でタレントの平愛梨さんが6月23日、自身のインスタグラムを更新。『サッカーFIFAワールドカップ2026』日本代表である、夫・長友佑都選手にまつわる“愛情たっぷりのエピソード”を明らかにしました。【写真を見る】【 平愛梨 】「ママの手にPAPAがいる!!」カオスな4男児が “長友ネイル” に大興奮「ブラボー」「素敵な夫婦」反響続々平さんは「わたしのネイル」と書き出し、“驚きの新ネイル”を写真を添えて公開。「私の頭