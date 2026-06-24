5歳の田中嶺臣ちゃんが、家族とともに訪れた温泉施設から行方不明になって4日目。24日も警察などによる捜索が行われる予定でしたが、午前9時20分、警察車両が現場から引き上げます。現場は朝から激しい雨。土砂災害危険警報が発表され、本格的な捜索は行われませんでした。嶺臣ちゃんは身長約120cmの痩せ形。行方不明になった時、服や靴は身に着けていませんでした。