お笑いタレントやす子（27）が24日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に出演。動物に好かれる「本当に優しい」人気芸人について語った。現在、保護猫のアビシと暮らしているというやす子。番組の水曜パートナー「メイプル超合金」安藤なつについて、MCの「ナイツ」塙宣之から「なっちゃんは（猫を）見たことあるの？」と話題を振られる場面があった。「これが凄いんですけど。ウチの猫、人に慣