半導体大手キオクシアホールディングス（HD）は24日、ステイシー・スミス会長の2026年3月期の役員報酬が計44億3100万円で前期と比べ約15倍になったと公表した。人工知能（AI）ブームで株価が急騰し、株式報酬が増えた。