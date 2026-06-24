元巨人監督の堀内恒夫さん（78）が24日、自身のブログを更新。借金13でセ・リーグ5位に低迷する広島と新井貴浩監督（49）を心配した。広島の本拠・マツダで行われた前日23日の一戦では巨人が7―3で広島に勝利。巨人は阪神との同率首位に再浮上した。「先発の戸郷に勝ち星がついた。広島のベテランからフォークを見切られていたことが気にはなったが、内容よりも今は1つずつ勝ち星を重ねることで自信をつけていってくれたらい