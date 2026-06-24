島根県出雲市の商店街で大規模な火災が発生し、一時騒然となった。現場は、建物が密集するエリアで火は拡大し、消火活動は夜通し続けられた。一夜明けても再び煙が上がるなど鎮火のめどは立たず、被害は十数棟に及んだとみられる。住民の不安が広がる中、懸命の消火活動が続いている。夜の商店街に立ち上る赤い炎と黒煙暗闇の中で立ち上る赤い炎と黒煙。建物の屋根は焼け落ち、骨組みだけが辛うじて残っている状態だ。23日、島根・