楽しんご（47）が24日までにXで「今後は、人前でお酒を飲むことをやめます」と誓った。「【ご報告】」と題して文書を発表し「今回、人前でお酒を飲み、記憶をなくしてしまいました。その結果、自分でも覚えていない失礼な発言をしたり、事実ではないことを話してしまったり、本当に情けなく、自分自身が嫌になりました」と、泥酔し失態を犯したと告白。「ご迷惑や不快な思いをさせてしまった皆様、本当に申し訳ありません」と謝罪