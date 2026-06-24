燕市の商業施設で釣りざおをだまし取ったとして、宮城県登米市に住むアルバイトの男（24）が詐欺の疑いで逮捕されました。男は去年8月14日午後1時頃、燕市内の商業施設で、店内に陳列されていた2万8490円の釣りざおに貼られていた値札を破棄し、他の商品に張り付けられていた5390円の値札シールを張り替えて精算し、2万8490円の釣りざお1本をだましとった疑いがもたれています。この男はことし5月12日に三条市で、6月1日には