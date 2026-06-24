利上げのニュースが気になり始めた人も多い日本銀行（日銀）が、金融政策の正常化を進めていることから、「住宅ローンへの影響」という言葉を耳にする機会が増えました。これまで日本では超低金利が続いていたため、変動金利型住宅ローンを選ぶ人が多数派でした。実際、住宅金融支援機構の調査でも、近年は変動金利を選択する人の割合が高い状態が続いています。ただ、金利が上昇する局面では話が変わります。住宅ローンは借入額が