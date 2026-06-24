新潟市中央区で24日午前、普通乗用車が道路を横断中の男性と衝突する事故がありました。この事故で男性が左ひじにケガをしました。事故があったのは新潟市中央区西堀通7番町の市道です。警察によりますと、24日午前11時半前、普通乗用車を運転していた阿賀野市に住む自称、旅館業の男（63）が、市道を横断中の60代の男性と衝突し、左ひじにケガをさせました。男性は出血しましたが軽傷ということです。車は市道をバックで走行して