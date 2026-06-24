実家を相続したあと、多くの人が気にするのは「維持費」ではないでしょうか。株式会社AlbaLink（東京都江東区）が運営する不動産情報メディア『訳あり物件買取ナビ』による調査によると、実家を相続した場合に許容できる維持費は「〜10万円」が最多となりました。では、実家の維持費が許容額を超えた場合はどのような対応を考えているのでしょうか。【調査結果】相続した実家の維持費が許容額を超えた場合の対応は？調査は、実家（