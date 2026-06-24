モデルで歌手の佐藤ノアさんは6月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。事務所の移籍を報告し、新しい宣材写真を公開しました。【写真】“清楚お姉さん”な佐藤ノア「これからもよろしく！」佐藤さんは「皆へ年度末を持ちまして前事務所を退社させていただき、N.D Promotionに所属させていただく運びとなりました」と報告し、2枚の写真を投稿。「信じられないほど清楚な新しい宣材」と紹介しています。白いノースリーブの衣装を着