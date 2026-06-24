愛犬とのリラックスタイム。お腹を撫でているとーー思わぬ仕草を見せた瞬間が、SNSで話題になっています。注目を集めたのは、黒柴の「チョコプリン」ちゃん（5歳・女の子）です。【動画】お腹を撫でられていると…ちょっとずつ足が上がって→パカーン！ソファの裏側、床の上で寝そべってくつろぐチョコプリンちゃんの上から、にょきっと現れた人間の手。そのまま、下腹のあたりをなでなでし始めました。すると、チョコプリンちゃん