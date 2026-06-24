中国の建設機械メーカー・三一重卡（SANY）の新エネルギー電動大型トラクター（トレーラーなどをけん引するエンジン付き車両）880台余りが23日、湖南省長沙市から次々に出荷され、750キロメートル離れた広東省の広州港まで運ばれた後、数回に分けて船に積み込まれ、海外市場へ向けて輸出された。この輸出注文は中国新エネトラクターの輸出1件当たりの規模として過去最大のもので、輸出台数は2025年通年の中国国内新エネトラ